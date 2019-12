O príncipe Harry, a duquesa Meghan Markle e o filho que têm em comum, o pequeno Archie, de sete meses, não passaram o dia de Natal com a restante família real, pois preferiram viajar para o Canadá, como já tinha sido anunciado.

Os três foram vistos no país nestes dias de férias por Bev Koffel, proprietária do Deep Cove Chalet com o marido Pierre Koffel. A mulher disse que viu os membros da realeza com os seus seguranças no restaurante à beira-mar, em North Saanich, Grande Victoria.

Como conta a revista Hello, que cita o jornal Vancouver Sun, o príncipe e a mulher foram ainda vistos várias vezes a fazer caminhadas no Horth Hill Regional Park, na ilha de Vancouver.

"Horth Hill agora tornou-se num lugar muito popular. E eles [os duques de Sussex] fazem jogging aqui, por isso é que foram vistos", acrescentou a mesma fonte. "É empolgante. Espero que tudo lhes corra bem. Eles estão a quebrar a tradição e eu só lhes desejo o melhor", concluiu.

De referir que o Canadá é um lugar muito especial para Meghan Markle, pois foi onde viveu durante sente anos, antes de se tornar membro da realeza.

