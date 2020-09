Harry e Meghan Markle encontram-se atualmente a viver na Califórnia, mais precisamente em Montecito, onde compraram recentemente uma mansão. Os duques de Sussex mudaram-se para os Estados Unidos depois de terem anunciado o seu afastamento da família real britânica, seguindo desta forma uma vida independente.

Contudo, esta nova vida não está a ser um mar de rosas para o príncipe. Por causa do fecho das fronteiras, na sequência da pandemia do novo coronavírus, Harry e Meghan não conseguiram viajar e assim passar férias em Balmoral com a rainha Isabel II.

Uma fonte revelou à revista In Touch que Harry ficou "chateado" por ter ficado preso na Califórnia e frustrado por não conseguir fazer a viagem acima mencionada.

A título de curiosidade, Kate e William deverão chegar no dia 28 de agosto, juntamente com os filhos.

A esperança é que em breve o filho mais novo de Diana se possa juntar a eles...

