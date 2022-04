O príncipe Harry brincou com uma das suas características físicas, a qual herdou do pai, à semelhança do irmão, o príncipe William: a calvície.

Em declarações a uma estação de televisão alemã, a propósito dos Invictus Games, Harry brincou com a sua perda de cabelo, quando estava a conversar com dois atletas participantes no evento.

Depois de ver o atleta Bart van der Burg a ser maquilhado na testa, o duque de Sussex notou: “Isso aí vai levar algum tempo”.

Respondendo à brincadeira, o atleta afirmou: “Não vais ter de esperar muito". Concordando, o marido de Meghan Markle disse, por seu turno. "Eu já estou… condenado".

