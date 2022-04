Meghan Markle sempre desejou viver rodeada de luxos, mesmo depois de se juntar à família real britânica e considerava que a realeza “precisava mais dela do que ela deles”.

As revelações são feitas por Tina Brown, autora de um livro no qual defende que a mulher do príncipe Harry procurava um "estatuto de liderança" no Reino Unido.

“Ele ganhou uma reputação entre os representantes de marcas de luxos por estar muito interessada em receber carteiras de designers”, revela em ‘The Palace Papers: Inside The House Of Windsor — The Truth And The Turmoil’.

Mesmo depois de casar com Harry, Meghan continuou, alegadamente, a tentar receber objetos de marcas de luxo de graça. Segundo o jornal The Sun, um dos representantes terá recebido uma mensagem por parte da equipa da duquesa na qual esta frisava o seu interesse em que a ‘parceria’ publicitária continuasse.

São ainda destacados os supostos desentendimentos que ocorreram entre Meghan e Angela Kelly, assistente pessoal da rainha e responsável pelo seu guarda-roupa.

“A Meghan não entendeu - ou não conseguiu entender - a diferença entre a assistente pessoal da rainha e um consultor de imagem na NBC Universal”, defende.

Para além disso, na visão da duquesa de Sussex, segundo Brown, a “monarquia precisava mais dela do que ela deles”.

