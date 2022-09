Foi a especialista em realeza Katie Nicholl que no seu livro, 'The New Royals', falou do 'alerta' que o príncipe George, de nove anos, terá dado a um colega na escola por o seu pai ser o herdeiro do trono britânico.

Durante uma discussão com os colegas na escola, o pequeno George terá dito: "O meu pai será rei, por isso é melhor teres cuidado".

Katie Nicholl diz que os filhos de William e Kate Middleton "estão a ser criados, principalmente George, com uma consciência de quem é e do papel que vai herdar". Ainda assim, diz, fazem questão de não "sobrecarregá-los".

De recordar que o príncipe e a princesa de Gales são pais do príncipe George, da princesa Charlotte, de sete anos, e do príncipe Louis, de quatro.

