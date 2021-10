A casa real destacou o aniversário do filho mais velho dos príncipes Frederico e Mary com as fotografias oficiais.

A casa real da Dinamarca está esta sexta-feira, dia 15, em festa com o aniversário do príncipe Christian. Como é tradição, a data foi assinalada com a divulgação de um novo retrato oficial do filho mais velho dos príncipes Frederico e Mary. Vale referir que, além do primogénito, Frederico e Mary são ainda pais de Isabella, de 13 anos, e dos gémeos Vicent e Josephine, de nove. Leia Também: Aos 81 anos, rainha Margarida aparece na neve com roupas desportivas Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram