O príncipe Carlos visitou na tarde de terça-feira a Mesquita de Finsbury Park - também conhecida como Mesquita Central do Norte de Londres - onde falou aos jornalistas sobre as últimas atualizações do estado de saúde do seu pai - o príncipe Filipe, de 99 anos, que hoje teve alta hospitalar.

Carlos, que se encontrava ao lado da esposa, Camilla, conta ter ficado "muito emocionado" ao saber que o pai está de regresso ao palácio.

O príncipe confirmou ainda já ter falado com o pai: "Sim, falei com ele várias vezes. Vou certificar-me de que ele sabe que todos estão muito feliz por ele ter saído", completou.

Recorde-se que o marido da rainha Isabel II estava hospitalizado desde o dia 16 de fevereiro. Filipe foi internado com uma infeção e acabou depois por ser submetido a uma cirurgia cardíaca.

