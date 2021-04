O príncipe Carlos visitou, na manhã desta quinta-feira, a Marlborough House, em Westminster, para deparar-se a enorme onda de homenagens ao pai que domina as imediações da residência real.

O filho da rainha Isabel II surgiu acompanhado pela mulher, Camilla, duquesa da Cornualha, e não escondeu a emoção ao deparar-se com os inúmeros arranjos florais e cartas que abraçam a Marlborough House.

Príncipe Carlos visita a Marlborough House© Getty Images

As homenagens ao príncipe Filipe iniciaram-se em força no Castelo de Windsor e no Palácio de Buckingham poucas horas após a notícia da sua morte, na passada sexta-feira, dia 9.

O último adeus ao marido da rainha Isabel II acontece este sábado, no Castelo de Windsor, e será uma cerimónia privada, como era o desejo do duque de Edimburgo.

