O príncipe Carlos e a mulher, Camilla Parker Bowles, terão feito uma oferta secreta à BBC para apresentar um episódio do programa ‘Strictly Come Dancing’, diretamente do Palácio de Buckingham.

Uma fonte revelou ao jornal The Sun que Camilla, grande fã do formato, considera mesmo apresentar-se numa dança.

“O Carlos e a Camilla estão muito interessados e a BBC nem queria acreditar naquilo que estava a ser proposto”, notou a fonte em questão.

“O príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha, tal como milhões de pessoas, são grandes fãs do ‘Strictly Come Dancing’ - assim como a rainha. Por isso, há mesmo o desejo e a energia para fazer isto acontecer”, disse uma outra fonte, notando que a altura seria ideal, uma vez que este ano se celebrou o Jubileu de platina da rainha Isabel II.

O episódio, note-se, seria transmitido em direto.

A informação ainda não foi confirmada pelo palácio.

