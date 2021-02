O príncipe Carlos e sua esposa Camilla já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi confirmada por um porta-voz da Clarence House.

"O príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19", realça a referida fonte.

Uma amiga da duquesa disse ao Daily Mail que Camilla estava "muito feliz" por ter recebido a vacina.

Importa referir que Carlos e Camilla foram vacinados nesta fase por fazerem parte do grupo de risco devido à idade de ambos, o príncipe tem 72 anos e a duquesa 73. Os membros da casa real encontram-se agora entre os 12,6 milhões de pessoas que já receberam as primeiras doses da vacina no Reino Unido.

Recorde-se que também a rainha Isabel II e o príncipe Filipe foram vacinados em janeiro. Na época, um médico da casa real foi ao Castelo de Windsor para administrar as vacinas.

