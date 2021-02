Camilla, a mulher do príncipe Carlos, herdou do pai aquele que é o seu maior prazer, a leitura, e este hobbie converteu-se no projeto Sala de Leitura da Duquesa da Cornualha, lançado recentemente.

Num vídeo publicado nas suas redes sociais oficiais, Camilla falou da relação apaixonante que o pai tinha com os livros.

"[O gosto pela leitura] penso que veio do meu pai, ele era provavelmente o homem 'mais lido' que já conheci, em qualquer lugar. Ele devorava livros", elogiou.

A duquesa referiu ainda que, em criança, o pai lia-lhe muitas histórias, o que cultivou desde cedo o seu gosto pela leitura.

