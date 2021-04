Príncipe Carlos já se encontra junto da rainha Isabel II. A revista Hello adiantou que, após a notícia da morte do duque de Edimburgo, o príncipe herdeiro, que se encontrava na residência de Highgrove, dirigiu-se para o Castelo de Windsor para consolar a mãe.

O príncipe Filipe perdeu a vida esta manhã, aos 99 anos, no Castelo de Windsor, para onde regressou a 16 de abril depois de quatro semanas internado devido a uma infeção. O duque de Edimburgo "morreu pacificamente", conforme nota um comunicado da Casa Real, no local onde passou grande parte do último ano, junto da rainha.

Carlos nasceu em 1948, um ano depois da rainha Isabel II e do duque de Edimburgo terem trocado alianças. Do casamento de 73 anos nasceram também a princesa Ana e os príncipes André e Eduardo.

Leia Também: Harry e Meghan reagem à morte do príncipe Filipe com homenagem