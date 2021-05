O regresso do príncipe Harry ao Reino Unido, a propósito do funeral do avô, o príncipe Filipe, não contribuiu muito para que os problemas familiares fossem resolvidos.

Segundo uma fonte próxima revelou à US Weekly, o príncipe Carlos ainda não esqueceu a atitude questionável do filho mais novo quando este decidiu dar uma entrevista a Oprah Winfrey juntamente com a mulher, Meghan Markle.

"O Carlos ainda está zangado com o Harry por tê-lo prejudicado a ele e à família real na grande entrevista e não consegue esquecer isso", notou a referida fonte.

Apesar de ter estabelecido contacto com Harry após as cerimónias fúnebres é revelado que depois do duque ter regressado aos Estados Unidos, este mal comunicou com o pai. Ou seja, os dois ainda precisam de "resolver as suas diferenças".

Leia Também: Meghan Markle ter-se-á enganado sobre título real do filho