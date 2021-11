O futuro rei britânico completou 73 anos este domingo, 14 de novembro, e recebeu várias homenagens nas redes sociais e da família real. Entre as carinhosas mensagens, destacam-se as palavras do filho mais velho, o príncipe William, e de Kate Middleton.

Como é habitual, o duque e a duquesa de Cambridge assinalaram a data nas páginas oficiais nas redes sociais com uma mensagem comemorativa.

"Desejamos um feliz aniversário ao príncipe de Gales", pode ler-se numa fotografia do membro da realeza.

© Instagram

Por sua vez, na página oficial da Clarence House, que pertence ao príncipe e à mulher, Camila, duquesa da Cornualha, foi destacado um novo retrato de Carlos. Na legenda da imagem deixaram uma mensagem de agradecimento por todo o carinho recebido neste dia especial.

Leia Também: Rainha Isabel II falha Remembrance Sunday devido a problema de saúde