Esta sexta-feira, o príncipe Carlos foi visitar a nova fábrica da Aston Martin, em St Athan, no País de Gales, e fez-se chegar com todo o estilo.

O filho da rainha Isabel II apareceu a conduzir um Aston Martin DB6 de 1969 - um carro particularmente simbólico para a realeza.

O veículo tornou-se memorável pois foi nele que o príncipe William e Kate Middleton apareceram em público no dia do seu casamento, em 2011. No dia, o carro foi decorado com as letras 'W' e 'C'.

Leia Também: Príncipe Carlos poderá mudar de nome quando se tornar rei