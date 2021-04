Príncipe Carlos assumiu a posição de patrono real da The Royal Philharmonic Orchestra, uma organização anteriormente acompanhada pelo irmão, o príncipe André.

"A The Royal Philharmonic Orchestra está encantada em anunciar que o príncipe de Gales aceitou o convite para se tornar patrono. O príncipe de Gales está há muito ligado às artes. Durante a pandemia, sua alteza real falou da importância em se proteger as artes, enaltecendo a sua enorme importância na vida no Reino Unido e na economia", lê-se num comunicado feito esta terça-feira, dia 27 de abril.

Recorde-se que o príncipe André afastou-se da vida pública ao serviço da realeza na sequência do escândalo financeiro e sexual com Jeffrey Epstein, no qual se viu envolvido.

