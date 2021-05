Esta semana, o filho do príncipe Harry e de Meghan Markle completou dois anos de vida, data que foi evidenciada pela família real nas respetivas redes sociais.

No caso do pai, o príncipe Carlos, este optou por partilhar na sua conta de Instagram uma fotografia onde surge com o duque de Sussex a admirar o menino, retrato captado no dia em que este foi batizado.

Contudo, a publicação acabou por ser alvo de críticas por parte de seguidores que lamentaram o facto de Meghan Markle ter sido cortada do retrato.

"Triste! É um caso muito triste quando o suposto futuro rei corta a mãe do neto da fotografia que ele escolheu partilhar", afirmou um dos críticos.

"Sim, não vê o Archie há mais de um ano, mas não incluir a Meghan... apenas deita mais lenha para a fogueira dos tabloides", alertou mais um.

Recorde a publicação:

Leia Também: Príncipe Carlos ainda só viu duas vezes o filho de Harry e Meghan