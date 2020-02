Afastado da vida pública há vários meses, o príncipe André celebra esta quarta-feira 60 primaveras. A data coincide com um dos piores períodos da sua vida mediática pelo envolvimento no escândalo sexual de Jeffrey Epstein, milionário condenado por abuso sexual que morreu na prisão no verão passado.

Nesta fase particularmente sensível, o Palácio de Buckinhgam não deixou de demonstrar o seu apoio ao filho de Isabel II e realizou uma publicação para felicitá-lo nesta data.

Por sua vez, também a ex-mulher e mãe das suas filhas, Sarah Ferguson, assinalou o dia na sua conta de Instagram.

