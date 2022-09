Foi divulgada hoje, 16 de setembro, uma mensagem que foi enviada pelo príncipe Alberto do Mónaco ao rei Carlos III a propósito da subida ao trono do filho mais velho de Isabel II, após a morte da monarca.

Estas foram as palavras deixadas pelo soberano monegasco:

"Sua Majestade,

É com um enorme prazer que lhe envio os mais sentidos parabéns a propósito da sua subida ao trono.

A princesa e eu desejamos todo o sucesso na liderança do povo do Reino Unido e de todas as grandes nações da Commonwealth. Tenho a certeza que com o seu reinado, a paz e a estabilidade continuarão a prosperar.

Estou ansioso para ver o florescimento do importante trabalho que foi desenvolvendo ao longo da sua vida nos próximos anos. Especialmente em relação à sustentabilidade, à luta contra as alterações climáticas e à conservação dos oceanos que ambos sentimos que são uma prioridade para o futuro do nosso planeta.

Em nome dos cidadãos do Principado do Mónaco é uma honra desejar-lhe saúde e prosperidade”.

De notar que o príncipe Alberto do Mónaco e a esposa, princesa Charlene, deverão assistir ao funeral de Estado de Isabel II, marcado para a próxima segunda-feira.

