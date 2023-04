Foi com grande felicidade que o príncipe Alberto do Mónaco anunciou que o seu sobrinho, Louis Ducruet, já foi pai.

"O meu sobrinho Louis Ducruet e a sua mulher, Marie, têm a alegria de serem pais de uma menina", disse no palco do Auditório Rainier III durante um evento. De acordo com o Monaco-Matin, citado pela People, o bebé nasceu na terça-feira.

Ainda não foi revelado o nome da criança, mas é a primeira filha do casal e a primeira neta de Stéphanie de Mônaco, irmã de Alberto.

Louis Ducruet e Marie Chevallier, ambos com 30 anos de idade, namoram desde a faculdade e casaram-se em julho de 2019. No ano passado anunciaram que estavam à espera da primeira filha em comum e sabe agora que a menina já nasceu.

