Boas notícias para a família real monegasca.

Stephanie do Mónaco vai ser avó novamente. O filho mais velho da princesa, Louis Ducruet, está à espera do segundo filho, fruto do seu casamento com Marie Chevalier.

O casal anunciou a feliz notícia com duas fotos da filha, Victoire, que completou um ano em abril passado, e 'cãopanheiro' de ambos, Pancake, que consideram como um membro da família.

A menina, que aparece de costas, veste uma uma camisola cor-de-rosa que diz 'Big Sis' [irmã mais velha].

"O Pancake e a Caracolinhos Dourados têm um anúncio a fazer... estão à espera de um novo irmão, a família está a crescer", pode ler-se na legenda.

