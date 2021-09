A princesa Victoria da Suécia foi, na passada quinta-feira, distinguida como a mulher do ano pelo SWEA International's Swedish Woman of the Year - evento que desde 1989 premeia personalidades femininas suecas que se destaquem dentro e fora do país.

A princesa herdeira, filha dos reis Carlos Gustavo e Sílvia, recebeu prémio pela mão da sua tia, princesa Cristina, que é presidente honorária da associação que organiza o evento.

Seguiu-se um jantar no Milles Garden, um museu de arte localizado na ilha de Lidingö, em Estocolmo.

Veja na galeria como Victoria deslumbrou com um romântico vestido branco da marca Valerie.

