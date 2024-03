Esta semana decorreu a gala da National Portrait Gallery, em Londres, que tem como objetivo arrecadar fundos para a referida galeria. No evento, que reúne caras conhecidas, esteve a princesa Olympia da Grécia, filha mais velha dos príncipes Pavlos e Marie-Chantal.

A princesa posou ao lado daquele que será o seu novo namorado, o empresário argentino Martin Pacanowski, que pertence a uma família abastada.

A família Pacanowski é proprietária da cadeia hoteleira CasaSur, com três importantes e luxuosos hotéis localizados no bairro de Palermo, um dos mais luxuosos de Buenos Aires.

De recordar que Olympia da Grécia terminou no final do verão passado a sua relação com Peregrine Pearson, que recentemente também assumiu um novo namoro. O aristocrata está agora com Sophie Turner, ex-mulher de Joe Jonas.

