Mary da Dinamarca termina o ano com uma chamada de atenção para as condições em que vivem as mulheres e meninas de Burkina Faso, em África. Foi essa a razão que a levou a posar para a capa da revista feminina Femina, um trabalho divulgado esta semana.

A princesa herdeira viajou pela última vez a Burkina Faso há cinco anos e revelou preocupação pela realidade degradante que vivem as mulheres do país.

"Um dos dilemas no Burkina Faso são as normas culturais e sociais fortes e vinculativas que minam o direito das raparigas e mulheres de decidirem sobre os seus próprios corpos", afirmou.

Mary da Dinamarca na capa da Femina© Femina

Mary fecha assim o ano de 2021 como protagonista da publicação, dois anos depois de ter posado para a revista IN, onde falou sobre a sua preocupação com a moda sustentável.

Mary da Dinamarca na capa da IN (2019)© Instagram

