Dentro de um mês e meio, completam-se 50 anos desde que Margarida da Dinamarca subiu ao trono.

Para assinalar este marco, a Casa Real divulgou um novo retrato oficial da monarca, de 81 anos, registado no Castelo de Fredensborg pela lente do fotógrafo Per Morten.

As celebrações alusivas aos 50 anos de reinado vão ser cumpridas ao longo do mês de janeiro com a participação da família real dinamarquesa, adianta ainda a casa real em comunicado.

