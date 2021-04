Foi no passado verão, durante umas férias em família, que o príncipe Joaquim da Dinamarca sofreu um susto de saúde que abalou a família. O filho mais novo da rainha Margarida foi vítima de um AVC e teve de ser operado de urgência no Hospital Universitário de Toulouse, em França.

A companheira, princesa Marie, falou agora pela primeira vez do momento em entrevista à Hjernesagen’s, recordando, ainda com angústia, o que sentiu: "Esteve tão perto de acontecer uma tragédia que podia ter mudado as nossas vidas para sempre".

Por sua vez, Joaquim deixou rasgados elogios à mulher pela forma como "tomou conta da situação". "Ela tomou conta de tudo até me entregar aos motoristas da ambulância em Cahors, que me levaram a Toulouse. Foi fantástica! Entrou em modo de soldado. Sei que com a Marie tenho apoio, amor, carinho e segurança", afirmou.

Leia Também: Família real da Dinamarca junta-se para pintar ovos da Páscoa. As fotos