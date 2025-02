Meghan Markle revelou que terá uma nova marca, a 'As Ever', onde, à semelhança da série da Netflix que está prestes a estrear, vai partilhar as suas paixões - como a cozinha, a decoração e a jardinagem.

'As Ever' já tem um site que pode ser visitado. A página ainda não tem conteúdo publicado, mas é possível subscrever uma newsletter.

É também no site que se pode ver a princesa Lilibet ao lado da mãe. A fotografia, que ocupa todo o ecrã quando se entra, mostra as duas a correr num jardim.