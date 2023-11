Leonor de Espanha celebrou 18 anos no passado dia 31 de outubro e teve direito a diversos festejos, alguns com pompa e circunstância e outros nem tanto. De facto, a herdeira pôde celebrar com um plano típico de qualquer jovem da sua idade.

Além de ter jurado a Constituição e de, mais tarde, ter recebido no Palácio Real de Madrid o Colar da Ordem de Carlos III, que lhe foi imposto pelo pai, a princesa teve ainda direito a uma grande festa com familiares e amigos no Palácio de El Pardo. Mas não só.

Ao regressar à Academia Militar de Saragoça, onde ingressou no passado dia 17 de agosto, esperava-a outra festa, desta vez só de raparigas.

Leonor, em conjunto com as restantes damas-cadetes, deslocaram-se até uma hamburgueria que se localiza perto da academia para aí celebrarem os 18 anos da princesa das Astúrias.

O restaurante, Panzzer Grill, usou as redes sociais para agradecer a preferência. "Hoje é um dia de muitas emoções e ontem tivemos uma visita excecional no Panzzer. A princesa Leonor, acompanhada de alguns amigos, decidiu comemorar o seu 18.º aniversário no nosso estabelecimento e isso enche-nos de alegria. Agradecemos sinceramente a sua simpatia, proximidade e discrição e estamos muito orgulhosos de poder acompanhá-la num dia tão especial", escreveram, na legenda da fotografia de um dos hambúrgueres que servem no restaurante e que terá sido o que comeu a princesa. Nas fotos pode ver-se ainda a sobremesa.

Para a ocasião, a princesa optou por um visual informal, composto por calças de ganga, camisola preta de mangas compridas e ténis brancos.

O proprietário do estabelecimento, Servando Ezquerra, revelou ao jornal Heraldo de Aragón que "meia hora antes [de a princesa chegar] vieram os guarda-costas para colocar algumas questões", algo comum, que respeita o protocolo.

