A Casa Real de Espanha fez uma alteração no seu site que a princípio poderá passar quase despercebida, mas representa uma mudança na instituição.

Com a celebração dos 18 anos da princesa Leonor, que jurou a Constituição nesse mesmo dia, 31 de outubro, e recebeu do pai o Colar da Ordem de Carlos III, a jovem herdeira já pode assumir a Chefia do Estado, o que representa uma nova página dentro da realeza espanhola.

Para assinalar esse momento, a Casa Real mudou a fotografia da princesa das Astúrias que figurava no site para uma captada nesse dia especial.

Também a infanta Sofía teve a fotografia renovada para uma atual, deixando de ser utilizadas as antigas, tiradas há cerca de quatro anos, nas quais as duas irmãs aparentavam ainda um aspeto infantil.

Princesa Leonor© Casa Real

Infanta Sofia© Casa Real