A princesa Leonor vive a reta final da sua formação na Academia Geral Militar de Saragoça, onde o seu pai também se formou há quatro décadas.

Precisamente o 40.º aniversário do juramento de bandeira do rei será o acontecimento que no próximo sábado, 4 de maio, reunirá Felipe VI e Letizia com a filha mais velha na capital aragonesa, apenas um mês depois das férias da Páscoa, na qual toda a família se juntou.

Neste momento - que será especial tanto para o rei como para a princesa - não estará presente a infanta Sofía, que continua no País de Gales a estudar no UWC Atlantic College.

Letizia acompanhará Felipe VI neste ato de grande relevância, ao qual a princesa das Astúrias assistirá em conjunto com os outros cadetes no Pátio de Armas, conforme avançou a agência EFE. Felipe VI jurará a bandeira 40 anos depois em conjunto com 200 daqueles que foram seus colegas.