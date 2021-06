As filhas dos reis Felipe VI e Letizia vão participar no primeiro evento sem a companhia dos pais.

Adianta a revista Hola que é já este sábado, dia 5, que a princesa Leonor e a infanta Sofía vão ser as presenças de destaque num evento no âmbito do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Sabe-se que a cerimónia em questão assinala o fim da campanha 'Uma árvore pela Europa' e vai acontecer na Reserva da Biosfera Sierra del Rincón, em Madrid, reunindo 35 jovens entre os 14 e os 25 anos.

