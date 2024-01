A Casa Real norueguesa já tinha informado que a princesa Ingrid iria começar a sua formação militar no início de 2024, apesar de não ter sido avançada uma data concreta.

Há poucas horas, a televisão pública do país encarregou-se de revelar - com o apoio da própria família real - que a jovem, de quase 20 anos, ingressou na passada quinta-feira, dia 11, no Batalhão de Engenheiros da Brigada do Norte, cuja base de operações está instalada no Acampamento Skjold, em Indre Troms.

Durante o período de recrutamento, que terá um total de 12 meses, a princesa será acompanhada por mais 300 novos soldados que, ao mesmo tempo que ela, iniciam agora esta aventura.

Juntamente com a notícia, foram divulgadas algumas imagens nas quais Ingrid Alexandra pode ser vista a realizar as suas primeiras manobras militares.

Com este passo, Ingrid 'junta-se' assim à princesa Leonor de Espanha, que também está a receber formação militar, ou à princesa Elisabeth da Bélgica, que já concluiu o seu percurso castrense.

As três princesas serão um dia chamadas a ocupar os tronos dos seus países, pelo que, tal como fizeram os seus pais, têm que receber formação militar.

