A princesa Eugenie foi uma das pessoas da família real britânica que prestou homenagem ao seu amado avô, o príncipe Filipe, partilhando uma das memórias mais carinhosas que dele guarda.

Em declarações ao documentário da BBC One, 'Prince Philip: The Royal Family Remembers', Eugenie, de 31 anos, contou que no seu casamento foi presenteada com flores que o próprio duque de Edimburgo pintou.

"Foi tão bonito, estão agora na minha casa em Londres e tenho muito orgulho nelas", referiu a princesa, segundo a revista Hello!.

Recorde-se que Eugenie deu o nó com Jack Brooksbank na Capela de São Jorge, em Windsor, em outubro de 2018.

Eugenie homenageou o avô ao batizar o filho, que nasceu em fevereiro, como August Philip Hawke.

O marido da rainha Isabel II acabou por morrer a 9 de abril.

Leia Também: Radiante por ser tia, princesa Eugenie deixa mensagem amorosa à irmã