Esta semana a princesa Eugenie registou uma data muito especial nas redes sociais.

A neta da rainha Isabel II, de 31 anos, publicou fotografias do filho, o pequeno August, a propósito do primeiro aniversário do menino, fruto do seu relacionamento com Jack Brooksbank.

Eugenie partilhou assim dois retratos. Num aparece em família a apreciar a neve nas montanhas e em outro é possível ver o bebé na creche.

"Feliz 1.º aniversário ao nosso pequeno herói Augie", escreveu Eugenie na legenda da publicação. "És uma alma tão especial que ilumina cada lugar com o teu sorriso e energia. Deixas-nos muito orgulhosos. Amamos-te", referiu a princesa na legenda da publicação.

