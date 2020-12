A princesa Charlotte começa a ser inspirada pela mãe, Kate Middleton, no que diz respeito aos looks. Tal curiosidade saltou à vista no postal de Natal de 2020 da família.

Na imagem publicada na página oficial de Instagram do duques de Cambridge, que foi revelada esta quarta-feira, Charlotte é vista sentada ao colo da mãe com umas botas castanhas que são iguais às botas preferidas de Kate.

De acordo com a revista People, as botas únicas foram feitas especialmente para Charlotte por Penelope Chilvers, a designer responsável pelas botas que Kate usa há mais de 16 anos.

A duquesa comprou o primeiro par quando ainda era estudante na St Andrew's University, na mesma altura em que começou a namorar com o príncipe William.

"Muito feliz por ver a princesa Charlotte com as nossas Mini-Me Tassel Boots. A sua mãe, Kate, tem usado as Long Tassel Boots durante tantos anos, é tão fofo que a princesa Charlotte agora tenha um estilo mini-me", disse a designer no Instagram.

Feitas à mão com couro espanhol, assim como as da mãe, as botas Mini Me Midcalf Tassel Boot, de 375 dólares (cerca de 300 euros), apresentam as mesmas solas de borrachas para usar em todos os terrenos. Ao contrário das botas de Kate, as de Charlotte são forradas com lã, tornando-as perfeitas para o inverno.

De recordar ainda que Kate usou as referidas botas, que custaram 695 dólares (mais de 500 euros), numa sessão fotográfica no Palácio de Blenheim, em 2004. No início deste ano, também usou as mesmas para visitar a The Ark Open Farm, em Newtownards, Irlanda do Norte.

