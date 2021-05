Com a reabertura dos restaurantes, a princesa Beatrice e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, decidiram desfrutar de uma noite romântica na zona de Mayfair, em Londres, e não escaparam às lentes dos fotógrafos.

A filha do príncipe André e o empresário foram vistos à saída do clube privado Loulou. Beatrice surgiu com um vestido preto, curto e em veludo, e o marido com um fato azul escuro.

As imagens foram divulgadas em primeira mão pelo Daily Mail e entretanto multiplicaram-se as partilhas pelas redes sociais. Veja abaixo.

