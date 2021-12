A filha do rei Guilherme-Alexandre e da rainha Maxima tomou hoje posse como membro do Conselho de Estado do país.

Catherina-Amalia comemorou esta segunda-feira, 7 de dezembro, 18 anos de vida, data de maior relevância para a filha mais velha do rei Guilherme-Alexandre e da rainha Maxima. Conforme foi evidenciado através de uma publicação na conta oficial de Instagram da Casa Real de Orange, hoje, 8 de dezembro, a jovem marcou presença num Conselho de Estado em Balzaal, The Hague, Holanda. Este, note-se, é um passo muito importante para o futuro da princesa. Isto porque com a chegada à maioridade a jovem está pronta, na teoria, para suceder ao seu pai como chefe de Estado. No entanto, esta é uma responsabilidade que, para já, Catherina-Amalia não quer assumir. Numa biografia que lançou a propósito das suas 18 primaveras, a princesa referiu que prefere que o pai continue a exercer o cargo, tendo como plano B a mãe, rainha Maxima, para o substituir, caso algo aconteça. Veja na galeria as imagens que retratam o dia em que a princesa foi empossada como membro do Conselho de Estado do país. Leia Também: Que ternura! Reis da Holanda homenageiam a filha de forma especial Leia Também: Uau! Casa real divulga novos retratos de Amália, a princesa herdeira





