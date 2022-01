Johnny Depp, de 58 anos, foi escolhido para dar vida ao rei Louis XV no novo filme do realizador francês Maiwenn, marcando assim o regresso do ator após este ter sido "cancelado", como chegou a referir, devido ao escândalo em que se viu envolvido com a ex-mulher, Amber Heard.

A trama, cujo período temporal ainda não foi revelado, deverá mostrar o lado mais controverso da vida do monarca que reinou durante 59 anos.

Recorde-se que a carreira de Johnny Depp sofreu uma queda abrupta depois de ter sido acusado de violência doméstica por Amber Heard. Em 2020, o ator chegou a ser dispensado do filme 'Fantastic Beasts 3'.

