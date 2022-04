Duarte Gomes não podia estar mais feliz e faz questão de mostrar isso mesmo aos fãs.

Depois de ter dado o nó com Filipa Nascimento no ano passado, o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeira filho em comum, como anunciaram em março. No que diz respeito à vida profissional, o ator integra o elenco da novela 'Por Ti', da SIC.

Esta segunda-feira, 4 de abril, decidiu destacar na sua página de Instagram a fase radiante que está a viver, tendo publicado uma fotografia onde aparece com um rasgado sorriso no rosto e escreveu: "A viver das melhores fases de sempre".

Uma partilha que rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que não tardaram a deixar carinhosas mensagens na caixa de comentários, entre eles a companheira, Filipa Nascimento. "Uau", reagiu a atriz.

