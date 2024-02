Miguel Coimbra está quase a receber nos braços o seu segundo filho, fruto da relação com Angie Costa. O momento é de grande felicidade e entusiasmo e, segundo o cantor confessou ao Fama ao Minuto, não existe espaço para nervosismo.

"Estou a viver um dia de cada vez. Estou feliz e extremamente agradecido, é assim que vivo a minha vida", começou por dizer Miguel, durante uma entrevista que decorreu durante a apresentação do espetáculo que os D.A.M.A. irão dar a 14 de fevereiro do próximo ano no MEO Arena.

"Estou mentalizado, manda vir. Estamos preparados. Acho que não devemos ter medo nem fazer um tabu à volta disso", disse ainda o cantor, que completou: "Esta é a missão, dê o trabalho que der, manda vir".

Vale lembrar que Miguel Coimbra e Angie Costa já são pais de Martim, que nasceu em agosto de 2021.