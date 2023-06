Os filhos de Rod Stewart querem que o músico, de 78 anos, se reforme mais cedo.

Segundo uma fonte próxima da família, vários dos oito filhos do artista estão a encorajá-lo para se reformar mais cedo e, desta forma, dedicar-se mais ao seu papel de pai e avô, noticia o Daily Mail.

"Eles estão preocupados com ele e querem que ele saia da música dentro dos seus próprios termos", disse a fonte. "O pai deles dedicou 50 anos da sua vida à música e não tem que provar nada a ninguém", sublinha.

"Com os seus problemas de saúde, e considerando a sua idade, vários dos filhos do Rod pensam que é altura dele tirar alguns anos para se focar na saúde e na família - especialmente com o nascimento do terceiro neto", completa.

Stewart é pai Kimberly, de 43 anos, de Sean, 42, frutos do anterior casamento com Alana Stewart, e de Ruby, 35 anos, que nasceu da relação terminada com Kelly Emberg.

Do segundo casamento com a modelo Rachel Hunter nasceram Liam, de 28 anos, e Renee, de 31.

Os dois filhos mais novos, Alaistar, 17 anos, e Aiden, de 12, partilha em comum com a atual mulher, Penny Lancaster.

Leia Também: Rod Stewart coloca mansão à venda por 70 milhões de dólares