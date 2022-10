Não querendo "apanhar o comboio da modernidade e da auto-promoção", Rodrigo Saraiva decidiu deixar um pequeno desabafo nas redes sociais onde destaca que não quer ser 'influencer'.

Esta quinta-feira, o ator escreveu: "Por favor não sejam condescendentes com a minha casmurrice. Estou-me a cagar para branding ou para o vosso marketing de bolso. Sou actor e não vou mexer uma palha para apanhar o comboio da modernidade e da auto-promoção. Prefiro passar fome a vender a peida por um hidratante para a pele".

A publicação que fez no Instagram e Facebook recebeu vários comentários, entre eles o de Marco Horácio.

"Olha que há hidratantes muito bons", começou por dizer, na brincadeira. "Uma carreira sólida e de caráter faz se com trabalho e o primeiro passo é valorizarmos esse nosso trabalho. O segundo respeitar o público. E haja 'sponsers' do tamanho do teu talento. Voltando ao creme hidratante….era tipo um boião ou era bisnaga", completou.

