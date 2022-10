Depois de se ter tornado público os resultados de um estudo da Marktest que diz que "Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira mantêm-se como as figuras públicas mais seguidas pelos portugueses", a apresentadora não tardou a reagir.

"Os programas, os almoços, a equipa, os looks, as viagens, a arte, as palavras, o que gosto. Nasceu DAILYCRISTINA e assim segue. Não está aqui a minha vida, está o que quero partilhar dela, o que me faz sentido. Aos que aqui vivem, e somos quase 1.6 milhões, o meu obrigada. Aos que não vivem mas visitam o meu obrigada também", disse Cristina Ferreira na sua página de Instagram. "Cristiano Ronaldo, estamos juntos", rematou.

De referir ainda que esse mesmo estudo indica também que Manuel Luís Goucha sobe à terceira posição e Nuno Markl à 4.ª, enquanto Rita Pereira desce para a 5.ª posição.

