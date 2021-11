Rafael Teixeira foi este domingo, dia 28, o concorrente expulso do 'Big Brother 2021'. Horas depois de ter abandonado a casa mais vigiada do país, o antigo militar esteve à conversa com a imprensa para fazer o balanço da experiência.

"Saio de consciência tranquila. Não estive em personagem, não estive com máscaras, o Rafael lá de dentro é o Rafael cá de fora", começa por referir.

"Dei-me bem com 19 pessoas dentro de uma casa, 24 sobre 24 horas, devo ter sido o único concorrente de um reality show a quem isto aconteceu", lembra, referindo-se particularmente ao facto de nunca ter sido nomeado pelo grupo (as suas nomeações aconteceram sempre de forma direta).

A rivalidade com Ana Morina

Questionado sobre o facto de Ana Morina, sua grande rival no jogo, ter assumido que esteve a representar uma personagem dentro do reality show, Rafael não tem dúvidas em afirmar: "Não acredito, de todo, a Ana morina é aquela pessoa".

"É impossível dentro daquela casa fazer uma personagem como ela fez", afiança, explicando que é precisamente devido a esta sua convicção que não quer conhecer melhor a antiga concorrente.

"Não tenho interesse em conhecê-la cá fora, porque sei que ela vai ser igual ao que era lá dentro. [...] Nunca mais quero falar com ela, nunca mais quero que ela fale comigo. Tomara eu nunca mais olhar para a cara dela, porque foi muito mau aquilo que ela me fez", afirma.

Sobre as palavras duras e insultuosas que disse sobre Ana Morina e o pedido de desculpas que se recusou a fazer, Rafael não mostra arrependimento. "Preferia ter sido expulso do que pedir desculpas à Ana Morina", refere, explicando que tomou esta posição depois de a antiga colega de jogo ter dito que sentia medo de si.

"Ela cansou-me a cabeça. [...] Fez coisas muito más, disse coisas muito más e muitos dos atos dela não passaram cá para fora", assegura.

"A Ana Morina deve um pedido de desculpas a ela própria e depois deve um pedido de desculpas à casa", defende, garantindo que "toda a gente naquela casa sentiu o poço de maldade que ela tinha".

"Por mais que pensem que fui um brutamontes, sei que o meu modo de expressar não é o melhor, estive contido muito tempo e chegou a um ponto em que tive de começar a ser eu", diz, defendendo-se das acusações de que tinha atitudes e comentários machistas.

"A Ana Morina tinha inveja da forma como eu tratava as outras mulheres, porque não a tratava assim a ela", atira, explicando o que motivava tais acusações por parte da colega.

"Emagreci mais de 10 quilo naquela casa"

Depois de Ana Morina, era Débora quem Rafael gostava de ver fora do jogo... até porque, tal como com a primeira, o concorrente garante que seria incapaz de ser amigo de Débora fora do jogo.

Rafael considera imperdoável o egoísmo de Débora. "As pessoas tomarem banho de água fria para ela passar uma hora a tomar banho de água quente, o que acontecia todos os dias, o facto de ela roubar comida, que isso para mim... não tenho palavras para isso", recorda, dando conta de alguns dos atos que mais o revoltavam.

"Emagreci mais de 10 quilo naquela casa, passei a comer um sétimo daquilo que comia cá fora. Eu pensava nos outros", conta, explicando que ficava com fome para deixar comida para os restantes e assegurando que Débora "nunca pensou dessa forma".

Romance com Rita? Longe disso

Rafael era um dos concorrentes mais próximos de Rita, mas o empresário garante que nunca teve qualquer interesse amoroso na jovem. Rita era como uma irmã mais nova que queria proteger, explica.

"Todas as mulheres daquela casa podiam colocar-se nuas à minha frente que eu não iria olhar para elas dessa forma", atesta, explicando que tem o coração preenchido por um amor que deixou fora da casa.

Por fim, Rafael confessa não ter conseguido aprender a jogar e teme que esta tenha sido a sua maior fraqueza. "Já sou velho para jogar futebol, mas mesmo assim, realmente, tenho mais jeito para o futebol do que para jogar ao 'Big Brother'. Ainda não sei jogar este jogo", admite.

Ainda que sem ser o melhor jogador, Rafael conseguiu o que pretendia com esta experiência: "Queria ser um ícone do 'Big Brother' e, para o bem ou para o mal, fiquei a sê-lo".

Leia Também: Joana do 'Big Brother' esclarece rumor: "Não sou acompanhante de luxo"

Leia Também: Big Brother: Morina 'voltou', Rafael acabou expulso e há só 3 nomeados