Ana Arrebentinha reagiu na noite desta quarta-feira, dia 17 de janeiro, às várias mensagens de apoio que tem recebido depois de informar os seguidores da morte da mãe, no início desta semana.

A humorista partilhou uma story na rede social Instagram, começando por escrever: "Ainda vos queria agradecer hoje, porque o amanhã não o sabemos. Obrigada pela onda de amor e de apoio. Amem muito o vosso pai e a vossa mãe. Abracem, cuidem, digam o quanto os amam".

"Quando eles partem a casa fica vazia e o coração em pedacinhos muito pequenos. Agora preciso de me recompor para voltar com mais força e mais garra, eu sei que tinham muito orgulho em mim e no meu trabalho. Obrigada mãe e pai", concluiu Ana.



© Instagram/Ana Arrebentinha

