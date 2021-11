Cristiano Ronaldo passou o fim de semana ao serviço da Seleção Nacional, mas mesmo com o pai longe por motivos de trabalho os filhos do craque português tiveram dias animados na companhia da mãe Georgina Rodríguez.

Na sua conta oficial de Instagram, a namorada do craque português partilhou com os seus seguidores as imagens que marcaram o domingo da família.

"Domingo de paella", pode ler-se na legenda de uma imagem que mostra os pratos típicos que fizeram as delícias lá em casa. E depois da comida de conforto, tradicional de Espanha, país onde Georgina cresceu, a modelo e as crianças divertiram-se numa sessão de bingo com direito a gomas como prémio.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão prestes a serem pais novamente, a modelo está grávida de gémeos. Os bebés vêm juntar-se a Cristianinho, aos gémeos Eva e Mateo e à pequena Alana Martina.

