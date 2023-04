"A família foi à praia em abril", declarou Rita Pereira ao partilhar na rede social Instagram as imagens que captaram os momentos únicos que viveu ao lado do namorado, Guillaume Lalung, do filho de ambos, Lonô, e do 'patudo' Kai.

A atriz e a família rumaram ao Algarve nos últimos dias, onde têm desfrutado das temperaturas quentes de primavera.

No Instagram, Rita tem mostrado os melhores momentos destas "mini férias" através de fotos "tiradas pelo temporizador e pelo Lonô".

Espreite as imagens na galeria.

