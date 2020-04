Durante este tempo de quarentena no qual tem permanecido em casa, Carolina Deslandes tem aproveitado para refletir sobre alguns aspetos importantes da sua vida. Ainda esta quarta-feira, dia 1, publicou uma emocionante imagem, relatando a história que esta conta.

"Poucos minutos antes deste concerto soube que um amigo meu tinha morrido. Fi-lo na mesma", começa por destacar.

"Chorei como se vocês fossem meus amigos, porque são. Porque a arte tem esta coisa bonita de unir as pessoas num momento e torná-las todas iguais. Têm a mania de chamar entretenimento à música, eu nunca me identifiquei com essa expressão. A música ajuda-nos a sobreviver. Muitas vezes é isso. Quando tudo isto passar, ajudem os artistas sobreviver também", conclui.

