Post Malone vai ser pai! O rapper, de 26 anos, espera a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com a namorada, cuja identidade nunca foi revelada.

“Estou entusiasmado com este novo capítulo da minha vida, estou mais feliz que nunca, e por causa disso, consigo lembrar-me de quando era triste. É hora de tomar conta do meu corpo, da minha família e amigos, enquanto espalho o máximo de amor possível todos os dias”, afirmou em declarações à revista People.

Ainda segundo o TMZ, o músico e a família celebraram a novidade no passado fim de semana.

Vale ainda notar que no dia 3 de junho, Post Malone irá lançar o seu novo álbum - ‘Twelve Carat Toothache’.

Leia Também: Britney Spears: "O meu pai arruinou a minha confiança e vida sexual"