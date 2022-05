Britney Spears usou a sua conta de Instagram para fazer mais um desabafo quanto ao seu passado, bem com quanto ao sofrimento que lhe foi causado por aqueles que lhe eram mais próximos, sobretudo o pai.

Tendo partilhado uma fotografia da época em que ainda era adolescente, a eterna princesa da Pop acusou o progenitor de ter destruído a sua autoconfiança.

"Os 13 anos foram uma idade na qual eu me senti bonita. Acho que os tempos rebeldes se deveram ao facto de que eu tinha de ser perfeita e bonita, mas depois fui ao extremo e tornei-me selvagem e atrevida, mas nesses dias sentia-me muito sensual!", começa por dizer.

"Uma das coisas que a tutela fez comigo, e uma das coisas que me magoou mais, foi sempre me dizerem que não era o suficiente! O meu pai sempre me levou a tentar, a tentar, a tentar! Ela arruinou o meu sentido de existência... A semente que me fazia sentir bonita quando tinha 13 anos, a minha confiança, estilo, o meu diálogo interior e sim, mesmo a minha vida sexual, [foi] tudo arruinado", continua.

"Confiem em mim. Sentirmo-nos bonitos é um mundo novo. Eu sei porque já experimentei os dois. Se isso deixa as pessoas desconfortáveis, ÓTIMO, conversa desconfortáveis são ótimas!

No momento em que a tutela terminou senti-me bem quanto a mim mesma. E adivinhem... deixei de me esforçar tanto e conquistei um novo mundo. (...) Posso até me sentir assim, mas os danos psicológicos do meu pai e de todas as pessoas que me afetaram vão lá sempre continuar. Aquilo que pensas é aquilo que és. Sinto-me como se tivesse 13 anos novamente", completa.

Note-se que a tutela exercida por Jamie Spears, pai de Britney, terminou no final do ano passado.

Atualmente, a artista vive uma fase feliz uma vez que está grávida pela terceira vez, fruto do seu noivado com Sam Ashgari.

